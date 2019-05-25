Маркиньос — о словах Мбаппе: «ПСЖ» важнее любого игрока

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал недавние слова форварда команды Килиана Мбаппе, который после получения награды лучшему молодому игроку французской Лиги 1 намекнул на уход из клуба.

«Не знаю, что Килиан имел в виду. Полагаю, его слова были направлены в адрес клуба и тренера, а не команды. Это был трудный сезон. Вам лучше спросить его, что значили эти слова.

Мбаппе — один из важнейших игроков нашего клуба. Он ещё очень молод, но уже силён в ментальном плане и ответственно относится ко всему, что говорит и делает.

«ПСЖ» всегда будет на первом месте. Клуб важнее любого игрока. Футболисты могут уйти, но «ПСЖ» всегда будет здесь», — приводит слова Маркиньоса Marca.

Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезоне-2018/19. В активе 20-летнего нападающего 33 мяча.