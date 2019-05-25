Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» — «Валенсия»: Месси и Коутиньо — в стартовом составе каталонцев

«Барселона» — «Валенсия»: Месси и Коутиньо — в стартовом составе каталонцев
Футбол / Испания 0

Тренерские штабы каталонской «Барселоны» и «Валенсии» определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Испании.

«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Месси.

«Валенсия»: Хауме, Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гуэдеш, Солер, Гамейро, Родриго.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится сегодня, 25 мая, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в полуфинале Кубка Испании «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (1:1, 3:0), а «Валенсия» оказалась сильнее «Бетиса» (2:2, 1:0).

Статистику футболистов турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Играй, как Месси: тренировка нападающего, снятая от первого лица
Почувствуй каждый момент. «Барселона» показала болельщикам тренировку Лионеля Месси его глазами.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент