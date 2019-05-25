«Барселона» — «Валенсия»: Месси и Коутиньо — в стартовом составе каталонцев
Тренерские штабы каталонской «Барселоны» и «Валенсии» определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Испании.
«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Месси.
«Валенсия»: Хауме, Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Коклен, Парехо, Гуэдеш, Солер, Гамейро, Родриго.
Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится сегодня, 25 мая, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в полуфинале Кубка Испании «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (1:1, 3:0), а «Валенсия» оказалась сильнее «Бетиса» (2:2, 1:0).
Статистику футболистов турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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