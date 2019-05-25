Глушаков и Ханни пропустят последний матч «Спартака» в этом сезоне
Московскому «Спартаку» не смогут помочь четыре игрока в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
Из-за перебора жёлтых карточек вместе с командой в Оренбург не полетели полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано. Предстоящую игру из-за травм пропустят капитан Денис Глушаков и хавбек Софьян Ханни.
«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (40) — на восьмом месте.
Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится на стадионе «Газовик» завтра, 26 мая, начало — в 14:00 мск.
Статистику футболистов российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов
- 25 мая 2019
-
22:56
-
22:46
-
22:24
-
22:14
-
22:09
-
21:55
-
21:42
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:30
-
20:19
-
20:12
-
20:12
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:25
-
17:19
-
17:02
-
17:02
-
16:55
-
16:38
Партнерский контент