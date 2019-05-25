Глушаков и Ханни пропустят последний матч «Спартака» в этом сезоне

Московскому «Спартаку» не смогут помочь четыре игрока в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

Из-за перебора жёлтых карточек вместе с командой в Оренбург не полетели полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано. Предстоящую игру из-за травм пропустят капитан Денис Глушаков и хавбек Софьян Ханни.

«Спартак», набрав 49 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (40) — на восьмом месте.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится на стадионе «Газовик» завтра, 26 мая, начало — в 14:00 мск.

Статистику футболистов российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».