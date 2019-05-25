Симэн: Лено, а не Чех должен защищать ворота «Арсенала» в финале ЛЕ с «Челси»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн поделился мыслями о выборе вратаря «канониров» для предстоящего финала Лиги Европы с «Челси».

«Арсеналу» этот трофей нужен больше, чем «Челси». «Канонирам» надо пробиться в Лигу чемпионов. Для этого понадобится сильнейший состав, а значит, место в воротах должен занять Лено. Но я уверен, что играть будет Чех, поскольку для него этот матч станет последним в карьере.

Был удивлён, когда услышал, что Чех может вернуться в «Челси» и занять должность спортивного директора. Сильно удивился из-за того, когда об этом стало известно. Я подумал: «Кто-то из «Челси» об этом сообщил или это был человек из «Арсенала?».

Пока ничего не подтверждено, поэтому я не буду переживать, если Петр выйдет в стартовом составе. Он настоящий профессионал. Даже если он собирается присоединиться к «Челси», это не повлияет на его игру», — приводит слова Симэна Sky Sports.

Финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:00 мск.