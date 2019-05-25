«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Прозвучал финальный свисток в решающем матче Кубка Германии, в котором встретились «РБ Лейцпиг» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных гостей.
Мюнхенцы вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, полузащитник Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», а спустя ещё семь минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.
- 26 мая 2019
-
00:29
-
00:18
-
00:15
-
00:01
- 25 мая 2019
-
23:54
-
23:28
-
23:25
-
23:19
-
22:56
-
22:46
-
22:24
-
22:14
-
22:09
-
21:55
-
21:42
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:45
-
20:30
-
20:19
-
20:12
-
20:12
-
19:47
-
19:26
-
19:22
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:43
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
18:00
Партнерский контент