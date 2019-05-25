«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии

Прозвучал финальный свисток в решающем матче Кубка Германии, в котором встретились «РБ Лейцпиг» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных гостей.



Мюнхенцы вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, полузащитник Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», а спустя ещё семь минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.



Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.