Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в своём «твиттере» объявил об уходе из клуба в летнее межсезонье.
«Моё приключение в этом клубе подошло к концу. Хочу поблагодарить каждого, с кем мне выпал шанс встретиться за два года здесь. Я был частью замечательной семьи. Никогда не забывайте: для меня Стамбул всегда будет жёлто-синим», — говорится в прощальном письме французского футболиста.
Вальбуэна перешёл в «Фенербахче» в 2017 году. Российским болельщикам хавбек, выступавший на родине за «Марсель» и «Лион», известен по игре за московское «Динамо» в период с 2014 по 2015 год.
В минувшем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 22 матчах турецкой Суперлиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 — с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.
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