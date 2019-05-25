«Валенсия» обыграла «Барселону» и стала победителем Кубка Испании

В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся финальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия». Победу со счётом 2:1 одержали «летучие мыши».
Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч.
«Валенсия» завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз «летучие мыши» стали победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остаётся «Барселона» (30), второе место занимает «Атлетик» из Бильбао (23), третье — мадридский «Реал» (19).
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