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Балотелли: благодарю «Марсель» за потрясающие пять месяцев

Балотелли: благодарю «Марсель» за потрясающие пять месяцев
Футбол / Франция 0

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли в своём «инстаграме» обратился к работникам и болельщикам клуба.

«Спасибо всем за эти потрясающие пять месяцев. Хоть мы и не выполнили своих задач, я хочу поблагодарить тренера, персонал, игроков, президента и директоров — всех, кто работает в «Марселе». Спасибо болельщикам. Надеюсь, что мы скоро увидимся. Удачи вам в будущем», — говорится в обращении Балотелли.

Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы», подписав контракт на полгода. За провансальцев 28-летний форвард провёл 15 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей, а также успел получить 10 жёлтых и 1 красную карточку.

Ранее Марио защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля».

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