Шикарные голы Левандовского и суперсейв Нойера — в обзоре финала Кубка Германии

«Бавария» завоевала Кубок Германии. В финальном матче, который состоялся на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.



«Бавария» вышла вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского. Ближе к концовке встречи, на 78-й минуте, полузащитник Кингсли Коман удвоил преимущество «Баварии», а спустя ещё семь минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.



Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».