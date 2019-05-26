Ковач: Нойер выступил сенсационно в финале Кубка Германии
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач дал комментарий после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.
«Я очень рад! «Лейпциг» доставил нам трудностей, было мало свободных зон. Со временем нашей команде стало проще. Я хотел бы поздравить Мануэля Нойера. Он выступил сенсационно!» — приводит слова 47-летнего специалиста пресс-служба «Баварии» на странице клуба в «Твиттере».
Для мюнхенцев этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом подопечным Ковача в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны.
Нико возглавил «Баварию» летом 2018 года.
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