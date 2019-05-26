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Месси установил рекорд Кубка Испании

Месси установил рекорд Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче с «Валенсией», который состоялся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершился со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Аргентинец стал автором единственного гола сине-гранатовых в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника 73-й минуте. Как сообщает Opta в «Твиттере», 31-летний футболист установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах соревнования. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.

«Барселона» в завершившемся сезоне завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Ливерпулю», несмотря на победу в первом матче со счётом 3:0.

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