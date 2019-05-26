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Бартомеу: поражение — не вина Вальверде и не провал, «Барселона» стала чемпионом

Бартомеу: поражение — не вина Вальверде и не провал, «Барселона» стала чемпионом
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о поражении команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией», который состоялся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершился со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

«Мы должны поблагодарить наших болельщиков за проделанный путь и поддержку. Также хочу поздравить «Валенсию». Они заслужили победу.

Что касается Вальверде, у него контракт с клубом. Не думаю, что сегодняшнее поражение – вина тренера. Провал? Нет. Мы выиграли чемпионат Испании, что всегда является нашей целью. Мы потерпели два поражения – на «Энфилде» и здесь», — приводит слова Бартомеу El Chiringuito TV в «Твиттере».

«Барселона» в завершившемся сезоне завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Ливерпулю», несмотря на победу в первом матче со счётом 3:0.

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