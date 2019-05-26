Пике: последние недели оставили горько-сладкий привкус

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

«Я доволен, как отреагировала наша команда. У нас была возможность сравнять счёт. Когда становишься чемпионом страны, сезон уже можно назвать хорошим, но это правда, что последние недели оставили горько-сладкий привкус», — приводит слова Пике пресс-служба «Барселоны» на странице клуба в «Твиттере».

Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Примеры в конце апреля. 1 мая команда Эрнесто Вальверде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромила «Ливерпуль» — 3:0. В ответной игре, которая состоялась 7 мая, каталонцы уступили мерсисайдцам со счётом 0:4 и вылетели из турнира.