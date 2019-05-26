Черышев опубликовал фото с первым испанским трофеем в карьере

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями от победы в Кубке Испании. В решающем матче, который состоялся на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, «летучие мыши» со счётом 2:1 победили «Барселону». Россиянин пропустил этот матч из-за травмы.

Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то, что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» и Лигу Европы с «Севильей».

«Чемпионы Кубка! Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого бы не вышло! Вперёд «Валенсия», — написал Черышев в своём «инстаграме».

Напомним, в 2015 году Черышеву не удалось столь же успешно выступить в Кубке Испании. Тогда «Реал» был исключён из турнира после матча 1/16 финала в связи с выходом россиянина на замену, ставшим нарушением регламента. Денис должен был пропустить встречу из-за дисквалификации.