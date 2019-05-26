Марселино — о победе над «Барселоной»: я самый счастливый человек на свете

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Испании над каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».
«Это мой первый трофей и самый радостный день в моей карьере. Я самый счастливый человек на свете. Нам пришлось попотеть, чтобы выиграть. Благодарю игроков, тренерский штаб, персонал и свою семью.
Прошлый сезон был великолепным, а в этом мы начали не очень хорошо, но с помощью болельщиков, клуба и футболистов мы добились победы в финале», — приводит слова Марселино Mundo Deportivo.
Для Марселино эта победа стала первой в матчах с «Барселоной» в качестве тренера. Всего в его активе 21 встреча с сине-гранатовыми. 14 из них завершились для 53-летнего специалиста поражениями, ещё в шести была зафиксирована ничья.
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