Мюллер: «Бавария» смогла вернуться на победную тропу, проявив большую силу воли

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.
«Мы выложились на все сто! Мои поздравления парням. Это была не дежурная победа, было очень много эмоций! Хотя мы завоевали вместе много титулов, этот всё равно особенный. И дело не только в трёх великих игроках, которые покидают нас. В течение сезона у нас были сложные периоды. Но мы смогли вернуться на победную тропу, мы продемонстрировали большую силу воли!» — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».
Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.
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