Румменигге — о «золотом» дубле: лучше быть не может

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал комментарий после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на арене «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

«На прошлой неделе чемпионы Германии, теперь обладатели Кубка — лучше быть не может. Сегодня команда всё сделала великолепно. Мы забили голы мирового уровня. В лице Мануэля Нойера наши ворота защищает настоящий гигант, который также по праву стоит в воротах сборной Германии. Лучше играть нельзя», — приводит слова Румменигге пресс-служба клуба.

Для «Баварии» этот триумф в Кубке Германии стал уже 19-м в истории. При этом мюнхенцам в нынешнем сезоне удалось завоевать оба внутренних трофея — ранее они стали чемпионами страны. Для «РБ Лейпциг», основанного в 2009 году, это был первый финал в данном турнире.