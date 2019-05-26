«Тоттенхэм» готов потратить более € 90 млн на покупку двух игроков «Борнмута»
Два футболиста «Борнмута» своей игрой в нынешнем сезоне привлекли внимание «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.
По информации издания, пополнить ряды «шпор» могут нападающий Каллум Уилсон и полузащитник Дэвид Брукс. В приобретении игроков заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. На два трансфера лондонский клуб готов суммарно потратить £ 80 млн (€ 91 млн).
В нынешнем сезоне 27-летний Уилсон забил 14 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах за «Борнмут» в Премьер-лиге. Показатели 21-летнего Брукса — 7 голов и 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ.
«Борнмут» набрал 45 очков и занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.
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