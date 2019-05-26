Мертенс: я остаюсь в «Наполи», хочу побить рекорд Гамшика

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс дал комментарий после матча последнего, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
«Жаль, что «Наполи» проиграл. Хотели хорошо закончить сезон. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм.
Моё будущее? У меня есть ещё год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Гамшика», — приводит слова Мертенса пресс-служба клуба.
В матче с «Болоньей» Мертенс забил 109-й гол за «Наполи», обогнав по этому показателю Аттилу Саллустру (108). Только два игрока забили за неаполитанцев больше голов — Марек Гамшик (121) и Диего Марадона (115).
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