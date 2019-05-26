Рибери: то, чего мы с «Баварией» смогли добиться вместе, останется на всю жизнь

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери дал комментарий после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (3:0). Для француза этот матч стал последним в составе мюнхенского клуба.

«Соперник был очень хорош, «Лейпциг» показал очень хороший футбол. Но и мы играли хорошо. Всегда приятно играть в таком финале, при такой особенной атмосфере. То, чего мы смогли добиться вместе, останется на всю жизнь. Это были 12 замечательных лет», — приводит слова Рибери пресс-служба клуба.

Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.

Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей и забил 124 мяча. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.