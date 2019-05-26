В Нидерландах арбитр засчитал гол, который забил сам

В матче заключительного тура четвёртого дивизиона чемпионата Нидерландов произошёл забавный эпизод. Главный арбитр встречи «Харкемасе Бойз» — «Хоек» принял участие в одном из голов.



В одной из атак гостей игрок «Хоека» прострелил вдоль линии ворот, после чего мяч попал в защитника «Харкемасе Бойз» и отрикошетил в судью, от которого уже залетел в ворота. Главный арбитр без колебаний засчитал забитый мяч. При этом встреча завершилась победой «Харкемасе Бойз» со счётом 4:2.

Видео доступно на странице «Херкмасе Бойз» в «Твиттере».

«Харкемасе Бойз» набрал 57 очков и финишировал на 6-м месте в турнирной таблице четвёртого дивизиона Нидерландов. «Хоек» (64) — на 4-м месте. Таким образом, «Хоек» примет участие в плей-офф, где команды, занявшие места со второго по четвёртое, разыграют путёвку в третий дивизион.