М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».



«Этот матч вызывает у меня сильные чувства и эмоции, поскольку это будет мой заключительный матч с командой. Я очень горжусь тем, что являюсь частью истории клуба!» — приводит слова Перейры пресс-служба «Краснодара».



Перейра выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В нынешнем сезоне 29-летний уругвайский полузащитник принял участие в 25 матчах чемпионата России, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.



Матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» состоится сегодня, 26 мая, на стадионе ФК «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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