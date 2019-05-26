Роббен: на следующей неделе подведу итоги и посмотрю, что делать дальше

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал результат финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (3:0).



«Сейчас чувствую себя хорошо и хочу продолжить. Мне всё ещё нравится играть в футбол. На следующей неделе я должен подвести итоги и посмотреть, что делать дальше. Последние матчи отняли много сил и энергии. Не только в физическом плане, но и в моральном. Да, какое-то время был опустошён. Но мне удалось восполнить энергетические запасы, взять себя в руки и сыграть в красивом финале. Рад, что всё сложилось именно так», — приводит слова Роббена FOX Sports.



Роббен перешёл в «Баварию» в 2009 году. За 10 сезонов голландец выиграл с клубом 7 чемпионатов, 5 Кубков и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.