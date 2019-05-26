Роббен: на следующей неделе подведу итоги и посмотрю, что делать дальше

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал результат финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (3:0).
«Сейчас чувствую себя хорошо и хочу продолжить. Мне всё ещё нравится играть в футбол. На следующей неделе я должен подвести итоги и посмотреть, что делать дальше. Последние матчи отняли много сил и энергии. Не только в физическом плане, но и в моральном. Да, какое-то время был опустошён. Но мне удалось восполнить энергетические запасы, взять себя в руки и сыграть в красивом финале. Рад, что всё сложилось именно так», — приводит слова Роббена FOX Sports.
Роббен перешёл в «Баварию» в 2009 году. За 10 сезонов голландец выиграл с клубом 7 чемпионатов, 5 Кубков и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- 26 мая 2019
-
11:00
-
10:53
-
10:24
-
10:19
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
09:25
-
09:16
-
08:24
-
07:42
-
07:22
-
05:54
-
05:35
-
05:29
-
04:47
-
03:56
-
03:43
-
03:17
-
02:46
-
02:01
-
01:27
-
00:59
-
00:58
-
00:42
-
00:42
-
00:29
-
00:18
-
00:15
-
00:01
- 25 мая 2019
-
23:54
-
23:28