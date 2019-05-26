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Ривалдо: у Ракитича есть всё, чтобы продолжить играть за «Барселону»

Ривалдо: у Ракитича есть всё, чтобы продолжить играть за «Барселону»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо отметил, что полузащитнику Ивану Ракитичу стоит остаться в каталонском клубе.

«Ходят слухи, что Ракитич может перейти в „Манчестер Юнайтед“. Хоть „Манчестер Юнайтед“ и является клубом с богатой историей и традициями, думаю, хорват имеет всё, чтобы продолжить играть за „Барселону“. Ракитич — отличный футболист.

«Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена, но их традиции крепки, и любой хороший игрок хотел бы сыграть на «Олд Траффорд». Верю, что манкунианцы останутся одной из лучших команд в мире. У них нет проблем с финансами, поэтому есть все инструменты для приобретения качественных футболистов в ближайшее время", — приводит слова Ривалдо Goal.com со ссылкой на Betfair.

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