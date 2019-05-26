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Акинфеев: только победа над «Крыльями» станет достойным окончанием сезона

Акинфеев: только победа над «Крыльями» станет достойным окончанием сезона
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Наши домашние матчи этой весны показали, что соперники играют „от ножа“. Даже в матче с „Анжи“ не было такого, что мы „прикурили“ и спокойно довели дело до конца. На своём стадионе в этом чемпионате мы играли не так хорошо, как могли бы, и только победа над „Крыльями Советов“ станет достойным окончанием сезона», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.

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