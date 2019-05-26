Йович: АПЛ и Серия А подходят мне больше, чем Бундеслига

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Лука Йович считает, что может добиться успеха в английской Премьер-лиге или итальянской Серии А.

«Для Бундеслиги очень важен физический уровень. После матчей с «Челси» и «Интером» почувствовал, что могу играть ещё лучше в Премьер-лиге или Серии А. Из-за стиля игры команды этих турниров мне больше подходят», — приводит слова Йовича Marca.

В нынешнем сезоне Лука принял участие в 32 матчах чемпионата Германии. В активе 21-летнего серба 17 голов и 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересован мадридский «Реал». Игрок заключил со «сливочными» пятилетний контракт, но испанский клуб пока не может договориться с «Айнтрахтом» о сумме трансфера.