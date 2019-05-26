Йович: АПЛ и Серия А подходят мне больше, чем Бундеслига
Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Лука Йович считает, что может добиться успеха в английской Премьер-лиге или итальянской Серии А.
«Для Бундеслиги очень важен физический уровень. После матчей с «Челси» и «Интером» почувствовал, что могу играть ещё лучше в Премьер-лиге или Серии А. Из-за стиля игры команды этих турниров мне больше подходят», — приводит слова Йовича Marca.
В нынешнем сезоне Лука принял участие в 32 матчах чемпионата Германии. В активе 21-летнего серба 17 голов и 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересован мадридский «Реал». Игрок заключил со «сливочными» пятилетний контракт, но испанский клуб пока не может договориться с «Айнтрахтом» о сумме трансфера.
«Айнтрахт» оценил Йовича в € 100 млн, «Реал» отказался платить такую сумму
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