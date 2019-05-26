ЦСКА — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Александр Кудрявцев и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Сергей Карасёв.



ЦСКА набрал 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.