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«Зенит» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Зенит» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Енисей». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Енисей» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.

«Зенит» набрал 61 очко и досрочно завоевал титул чемпиона России. «Енисей» (20) вылетает из Российской Премьер-Лиги.

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