«Зенит» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Енисей». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Енисей» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.



«Зенит» набрал 61 очко и досрочно завоевал титул чемпиона России. «Енисей» (20) вылетает из Российской Премьер-Лиги.