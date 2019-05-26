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«Динамо» — «Арсенал» Т: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Динамо» — «Арсенал» Т: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Арсенал». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин. В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев.

«Динамо» набрало 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал» (45) — на 6-м месте.

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