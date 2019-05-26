«Краснодар» — «Рубин»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 26 мая, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Рубин» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.
«Краснодар» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (36) — на 10-м месте.
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