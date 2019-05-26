Уткин: «Барселона» — беспомощная команда с гламурным Пике и тренером физруком

Блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале поделился мнением о финале Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «летучих мышей».

«Валенсия» выиграла Кубок Короля, потрясающе! Классные голы, план на матч убийственно хорош и убийственно рабоч. Титул в год столетнего юбилея, сколько эмоций! Вот, кстати, единственный вопрос. Откуда их столько? Чему «Валенсия» так бурно радовалась-то? Нет, понятно, победа есть победа, но кого обыграли-то, было б о чём говорить — «Барселону». Так «Барселона» всем проигрывает.

Беспомощная команда. Не может отстоять в ЛЧ победу в три мяча второй год подряд, ну что это. Месси — разговоров выше крыши, но что он выиграл? Например, со сборной Аргентины? Да и вообще. Кто там играет, в «Барселоне»? Пике этот гламурный? Его даже в «МЮ» в своё время не взяли, а сейчас вообще один бизнес на уме.

Тренер у «Барсы» просто пустое место. Физрук. Требл в две недели просрал. Вы много знаете тренеров, чтобы вот так изловчиться? С кем они только играли в этом Кубке Короля, что 4 года подряд выигрывали, вот же пришла нормальная команда, спору нет — даже хорошая, «Валенсия» — и всё встало на свои места.

Непонятно одно: чего так радовались все эти ребята, Родриго, Парехо, Гараи всякие с Гамейрами. Такое впечатление, что победили суперклуб с лучшим игроком мира в составе. Южные люди, эмоции наружу, пляски-танцы. Ну, немного их оправдывает, что у них 11 лет не было титула, конечно. Но всё равно. Было бы что отмечать», — написал Уткин.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Примеры в конце апреля. 1 мая сине-гранатовые в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов разгромили «Ливерпуль» — 3:0. В ответной игре, которая состоялась 7 мая, команда Эренсто Вальверде уступила мерсисайдцам со счётом 0:4 и вылетела из турнира.