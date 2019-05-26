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«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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«Оренбург» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Оренбург» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Спартак» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Егор Болховитин и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Михаил Вилков.

«Оренбург» набрал 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (49) — на 4-м месте.

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