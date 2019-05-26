Хендерсон: будет трудно принять поражение в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон хочет, чтобы его команда выигрывала как можно больше трофеев в каждом сезоне.
«В этом сезоне «Манчестер Сити» завоевал три трофея. Мы хотим достичь этого уровня. Не хотим претендовать на победу только в одном турнире. Наша цель — выигрывать всё больше трофеев с каждым годом.
Мы не можем изменить то, что случилось в Премьер-лиге, но можем исправить ситуацию в финале. Команда была расстроена несколько дней, но сейчас сосредоточена на предстоящем матче в Лиге чемпионов.
Это большая возможность для «Ливерпуля». Очень хотим завершить сезон с трофеем. Если не победим, это будет трудно принять. С другой стороны, мы всё ещё можем ожидать успеха от предстоящих сезонов», — цитирует Хендерсона Goal.
В финале Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня и начнётся в 22:00 мск.
- 26 мая 2019
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