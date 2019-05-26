Почеттино: буду плакать целую неделю, если «Тоттенхэм» выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что часто плачет.
«Мама называет меня болтуном, который много и часто плачет. Она говорит, что я плачу, когда радуюсь и когда грущу. Мама просит меня перестать это делать.
Иногда еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает меня в какой-то момент жизни. Дорога с тренировочной базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда уже подъезжаю к дому. Жена видит это и спрашивает: «Что случилось?». Я отвечаю: «Музыка напомнила мне момент из жизни, который случился 30 лет назад в Аргентине». На это она может сказать: «Ты сумасшедший».
Фильмы? Да, я часто плачу. Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю», — приводит слова Почеттино Mirror.
В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 июня. Начало — в 22:00 мск.
- 26 мая 2019
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