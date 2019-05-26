Рагимов: может, нам стоило послать за Мхитаряном частный самолёт и два F-16?

Министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал решение армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
«Мог ли Азербайджан дать большие гарантии безопасности Мхитаряна? Что вы имеете в виду, когда говорите «большие»? Больше, чем гарантии? Больше 100%? Мы предоставили ему те гарантии безопасности, которые совпадают с нашими представлениями о том, какими они должны быть. Что ещё мы должны были сделать? Может, нам стоило послать за ним частный самолёт и привезти в Баку в окружении двух F-16? Не знаю, что ещё мы могли сделать.
УЕФА и «Арсенал» получили от нас все возможные и невозможные документы с гарантиями. Я сам подписывал письмо с государственными гарантиями безопасности для Мхитаряна. Такие же письма были отправлены со стороны нашей футбольной ассоциации и всех структур, отвечающих за безопасность.
Нет, я не связывался с ним, у меня нет его номера. Но наш посол в Великобритании выступил с инициативой побеседовать с игроком, но она не нашла отклика у Мхитаряна», — приводит слова Рагимова CNN.
Финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Олимпийский» 29 мая, начало — в 22:00 мск.
- 26 мая 2019
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