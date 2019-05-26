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«Зенит» — «Енисей»: стали известны стартовые составы

«Зенит» — «Енисей»: стали известны стартовые составы
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Зенита» и красноярского «Енисея» определились с составами на матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Городовой, Иванович, Смольников, Набиуллин, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, Комков, Семакин, Хабулов, Сарр, Кутьин.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Савичев, Костюков, Соболев.

Матч «Зенит» — «Енисей» состоится сегодня, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

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