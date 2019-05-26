«Оренбург» — «Спартак»: Ещенко, Гулиев и Умяров — в старте красно-белых

Тренерские штабы «Оренбурга» и московского «Спартака» определились с составами на матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Фролов, Руденко, Андреев, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Умяров, Зе Луиш.

Запасные: Терёшкин, Селихов, Комбаров, Боккетти, Ломовицкий, Игнатов, Глушенков, Мелкадзе, Руденко.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 26 мая, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.