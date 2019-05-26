«Ахмат» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Вье Аблае.



«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Плиев, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Антон Аверьянов и Алексей Лунёв. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Ахмат» набрал 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (41) — на 7-м месте.