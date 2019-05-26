Болельщик «Зенита» в честь чемпионства совершил забег на башню «Лахта-центра»

Фанат «Зенита» Михаил Эбриль, на счету которого участие в 44 марафонах в 20 странах мира, совершил вертикальный забег на самое высокое здание Европы — башню «Лахта-центра», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Болельщик посвятил достижение пятой победе «Зенита» в чемпионате России, 20-летию со дня завоевания первого трофея в российской истории и дню рождения клуба.

«Я родился и вырос в Санкт-Петербурге и, как и все жители нашего города, люблю «Зенит», болею за него и переживаю всем сердцем. Моё самое первое осознанное воспоминание о команде — первый выезд в Москву на финал Кубка России. Это произошло ровно 20 лет назад. Мало кто верил в «Зенит» тогда, но он выиграл, одержал волевую победу», — сказал Эбриль.

Высота башни «Лахта-центра» составляет 462 метра. Чтобы покорить её, Михаил преодолел 88 этажей, каждый из которых состоит из двух лестничных пролётов.

На вершине здания бегуна ждали кубок чемпионов России и Бранислав Иванович. Защитник сине-бело-голубых поздравил Михаила с невероятным достижением, а марафонец поблагодарил футболиста и всю команду за долгожданную победу.