Мане: Клопп не верил, что мы сможем одолеть «Барселону» в ответном матче
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметил, что мерсисайдский клуб является фаворитом финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
«Мы не должны стесняться того факта, что мы фавориты финала Лиги чемпионов. Что касается второго матча полуфинала турнира с „Барселоной“, Клопп нас очень мотивировал на борьбу, но, честно говоря, он не верил, что мы это сделаем», — приводит слова Мане Get French Football News со ссылкой на TF1.
В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Барселону». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, подопечные Юргена Клопа проиграли каталонцам со счётом 0:3, однако на «Энфилде» мерсисайдам удалось вырвать путёвку в финальную стадию благодаря победе со счётом 4:0.
- 26 мая 2019
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