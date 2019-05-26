Защитник «Ахмата» Родолфо завершает профессиональную карьеру

Защитник грозненского «Ахмата» Родолфо завершает профессиональную карьеру, сообщает журналист Адам Зубайраев в «Твиттере».



Сегодня, 26 мая, 36-летний бразильский футболист проведёт последний матч в составе «Ахмата». В игре заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги соперником грозненской команды станет «Ростов».



Родолфо перешёл в «Ахмат» из клуба «Васко да Гама» в 2015 году. В нынешнем сезоне Родолфо принял участие в 11 матчах за грозненский клуб в чемпионате России и забил гол. Ранее бразильский футболист выступал за такие клубы, как «Флуминенсе», киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Гремио». В составе «железнодорожников» Родолфо стал обладателем Кубка России в сезоне-2006/07.