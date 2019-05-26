«Манчестер Юнайтед» не планирует покупать де Лигта в летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно не будет бороться за защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Sky Sports.

Ранее английские СМИ сообщили, что «красные дьяволы» могут приобрести 19-летнего игрока сборной Нидерландов за £ 65 млн (около € 74 млн).

По информации Sky Sports, боссы «МЮ» утратили интерес к де Лигту. Многие в манкунианском клубе считают, что защитник планирует продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Матейс является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он помог команде стать чемпионом нидерландской Эредивизии. Защитник записал в актив 3 гола в 17 матчах первенства страны. В 17 встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов де Лигт забил 3 мяча.