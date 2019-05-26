Фанаты ЦСКА — Гинеру: спасибо за счастливое детство

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Крылья Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 60-й минуте «армейцы» уверенно выигрывают — 4:0. «Чемпионат» ведёт прямую платную видеотрансляцию матча.



Болельщики ЦСКА развернули баннер, посвящённый президенту московского клуба Евгению Гинеру, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Сегодня, 26 мая, российскому предпринимателю исполняется 59 лет.



«Спасибо Гинеру за наше счастливое детство», — гласит надпись на баннере болельщиков московского ЦСКА.

«Армейцы» потеряли шансы принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. В следующей кампании команда Виктора Гончаренко выступит в Лиге Европы.