Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо Москва» — «Сатурн». 26 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы

ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:0 в пользу «армейцев».

Голами в составе московской команды отметились полузащитники Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков, а также защитник Хёрдур Магнуссон и нападающий Фёдор Чалов, оформивший дубль в этой встрече.

В параллельном матче 30-го тура чемпионата России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилось победой хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, ЦСКА обошёл московский «Спартак» в борьбе за итоговое 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Занимающие 5-е и 6-е места в таблице «Спартак» и тульский «Арсенал» получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Чалов – 4, 2:0 – Магнуссон – 48, 3:0 – Бийол – 52, 4:0 – Сигурдссон – 56, 5:0 – Чалов – 73, 6:0 – Обляков – 80
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 – Алвеш – 8, 2:0 – Кулишев – 90+4
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент