ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:0 в пользу «армейцев».



Голами в составе московской команды отметились полузащитники Яка Бийол, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков, а также защитник Хёрдур Магнуссон и нападающий Фёдор Чалов, оформивший дубль в этой встрече.

В параллельном матче 30-го тура чемпионата России «Оренбург» принимал московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилось победой хозяев со счётом 2:0.



Таким образом, ЦСКА обошёл московский «Спартак» в борьбе за итоговое 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы. Занимающие 5-е и 6-е места в таблице «Спартак» и тульский «Арсенал» получили право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.