«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.
В параллельном матче тура «Ахмат» принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
- 26 мая 2019
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