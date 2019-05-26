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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе
Футбол / РПЛ 0

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На 2-й минуте первый гол на новом стадионе «Динамо» забил полузащитник московской команды Мигел Кардозу. Через 14 минут нападающий «Динамо» Евгений Марков отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте форвард хозяев Кирилл Панченко вновь вывел «Динамо» вперёд в счёте. На 52-й минуте пенальти в ворота московской команды успешно реализовал хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов. Через 8 минут Панченко оформил дубль. На 84-й минуте счёт сравнял полузащитник тульской команды Игорь Горбатенко.

В параллельном матче тура «Ахмат» принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
3 : 3
Арсенал
Тула
1:0 – Кардозу – 2, 1:1 – Григалава – 16, 2:1 – Панченко – 29, 2:2 – Мирзов – 52 (пен), 3:2 – Панченко – 60, 3:3 – Горбатенко – 84
Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
26 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Мбенге – 38
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