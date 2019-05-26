Чалов — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19

Сегодня, 26 мая, подошёл к концу розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
По итогам 30 туров был определён лучший бомбардир соревнования. Им стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, записавший на свой счёт 15 голов в 30 матчах. При этом форвард забил два мяча с пенальти. Благодаря результативности Чалов помог московскому ЦСКА финишировать на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ и получить прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.
Вторым в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги стал форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий поразил ворота соперников в нынешнем сезоне 13 раз. Этот показатель был достигнут в 26 матчах. Замкнул топ-3 полузащитник «Краснодара» Виктор Классон — на его счету 12 мячей в 29 встречах.
С полным списком бомбардиров можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 26 мая 2019
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