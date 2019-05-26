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«Крылья» в стыковых матчах сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»

«Крылья» в стыковых матчах сыграют с «Нижним Новгородом», «Уфа» — с «Томью»
Футбол / РПЛ 0

Стали известны пары команд, которые сыграют в стыковых матчах за право выступить в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20.

Самарские «Крылья Советов», завершившие нынешнюю кампанию на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, сыграют с «Нижним Новгородом», финишировавшим четвёртым в Футбольной национальной лиге.

«Уфа», занявшая по итогам сезона-2018/19 14-е место в таблице Премьер-Лиги, встретится с «Томью», финишировавшей третьей в ФНЛ.

Первые переходные матчи состоятся 30 мая, ответные — 2 июня.

Напомним, в ФНЛ из Премьер-Лиги в этом сезоне вылетели махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей». В следующей кампании их место займут «Тамбов» и «Сочи».

Посмотреть итоговую таблицу РПЛ можно на «Чемпионате».

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