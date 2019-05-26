Гилерме — болельщикам «Локомотива»: без вас мы ничего не можем выиграть

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме обратился к болельщикам московского клуба после матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).



«Друзья, просто хочу поблагодарить вас за этот прекрасный сезон, который мы провели. Без вас мы ничего не можем выиграть, спасибо вам большое за всё», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Московский «Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» (56) финишировал третьим. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа, а «быки» — с квалификации. «Уфа» (26) завершила сезон на 14-м месте в таблице чемпионата России.

«Локомотив» получил прямую путёвку в групповой этап ЛЧ, финишировав вторым в РПЛ