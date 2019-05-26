Гончаренко: сезон для ЦСКА был неоднозначный, в целом с нами не скучно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0).



«Мы узнали результат матча „Спартака“ уже на поле, как в прошлом году. Сегодня самая главная задача была — играть раскрепощённо, учитывая, что была борьба за четвёртое-пятое место. У „Крыльев“ была схожая ситуация. Важно было просто играть и получать удовольствие от игры. Мы принесли удовольствие болельщикам, их по 20-25 тысяч на каждом матчей, это очень хороший показатель.



Почему так резко начали второй тайм? Одной из причин является то, что нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Иногда мы очень торопимся, а иногда затягиваем. Как только находим нужный баланс, появляется другая игра. Во втором тайме находили возможности атаковать, контролировать мяч. Но нужно отметить и „Крылья“, которые играют не чисто от обороны. Может, поэтому они и свалились в зону стыковых матчей.



Сезон для нас неоднозначный. Было много ярких побед и больших разочарований. В целом с нами не скучно. Наверное, более обстоятельно нужно говорить в другое время. Разложить можно по полочкам всё что произошло, сделать правильные выводы и попытаться улучшить результат в следующем сезоне», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».