Божович — о матче с ЦСКА: это просто позор, мне очень стыдно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал разгром со счётом 0:6 в выездном матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Трудно что-то сказать, потому что «Крылья» эту игру провалили. Заслуженно проиграли. Во втором тайме выглядели очень плохо. Хочу извиниться перед народом Самары, что мы так проиграли. Сейчас ситуация такая, что шум поднимать нельзя — нам нужно готовиться к стыкам. После того как стыковые матчи закончатся, будем принимать уже какие-то решения.

Мы могли занять место выше, но у нас шесть ведущих игроков травмированы. Если бы они с нами были, может, все сложилось бы иначе. Но что уж говорить, мы заняли то место, которое заслужили.

Попадаем на «Нижний Новгород», надеемся, что сможем их пройти. Некоторых игроков знаю хорошо. Тренер хороший, стадион красивый, народ болеет. Будет непросто, но деваться некуда. Надо бороться.

Мы берегли некоторых игроков. Нормально, что у нас в голове уже игра с «Нижним Новгородом», но так нельзя. Это просто позор. Не снимаю с себя ответственности. Говоря позор, я и себя считаю виноватым. Мне очень стыдно», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.